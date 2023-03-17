Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Finlandiya NATO üyeliği hakkında telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı.

NATO GENEL SEKRETERİ ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bugün gerçekleşen Finlandiya'nın NATO üyeliği onayı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile konu hakkında görüşüldü. Bu süreçte Finlandiya’nın, sergilediği tutumla İsveç’ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya’nın NATO’ya Katılım Protokolü’nün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti.

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İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ SOMUT ADIMLARA BAĞLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç’in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.