Putin hapis cezasına çarptırıldı! Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında tutuklama emri verdi!

Hollanda da bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Vladimir Putin'e Ukrayna'ya karşı açtığı savaş nedeniyle tutuklama kararı çıkardı.

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Putin hapis cezasına çarptırıldı! Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında tutuklama emri verdi!

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.

Putin hapis cezasına çarptırıldı! Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında tutuklama emri verdi!

UKRAYNA SAVAŞI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Daily Mail'in haberine göre Ukrayna vatandaşlarına karşı savaş suçu işlediği ve zalimce davranışları sebebiyle emri verdiklerini belirtti. Yargıçlar tutuklama emrinin gizli yürütülmesi gerektiğini düşünmüş fakat dünya basınına servis edilince Putin'in suç işleme konusunda ileri gitmesine engel olabileceğini düşünerek kamuoyu ile paylaştıklarını belirti.

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