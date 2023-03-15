Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Gününde konuştu! Müslümanlara yapılan ırkçılığa dikkat çekti!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü kapsamında mesaj yayınladı. Genel Sekreter Guterres mesajında, “Dünyadaki yaklaşık 2 milyar Müslüman muhteşem çeşitlilikleriyle insanlığı yansıtıyor. Ancak inançlarından başka bir sebep olmaksızın sık sık bağnazlık ve önyargılarla karşılaşıyor” dedi. Guterres yapısal, kurumsal ayrımcılığın ve Müslüman toplulukların hepsinin damgalanmasının ötesinde Müslümanların, kişisel saldırılara, nefret dolu söylemlere maruz kaldığını belirtti. Guterres özellikle Müslüman kadınların cinsiyetleri, etnik kökenleri ve inançları nedeniyle üçlü ayrımcılığa maruz kaldıklarını vurguladı. Müslümanların karşı karşıya kaldığı artan nefretin münferit bir gelişme olmadığını söyleyen Guterres etnik milliyetçiliğin, Neo-Nazi beyaz üstünlükçü ideolojilerin ve Müslümanlar, Yahudiler, bazı azınlık Hıristiyan toplulukları ve diğerleri dahil olmak üzere savunmasız nüfusları hedef alan şiddetin yeniden canlanmasının bir parçasını oluşturduğunu belirtti.

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''AYRIMCILIK HEPİMİZİ KÜÇÜLTÜR''

Guterres, “Ayrımcılık hepimizi küçültür. Ayrımcılığa karşı durmak hepimizin görevidir” diyerek insan haklarına saygı gösteren, dini ve kültürel kimlikleri koruyan politikalarda kararlı olunmasının gerektiğini söyledi. Ayrıca Guterres, “Çeşitliliği zenginlik olarak kabul etmeli ve sosyal uyuma yönelik siyasi, kültürel ve ekonomik yatırımları artırmalıyız. İnternet üzerinden hızla yayılan nefretle mücadele etmek için çalışarak bağnazlığa karşı durmalıyız” ifadelerini kullandı.

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İSLAM DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ İNSANLARA İLHAM KAYNAĞI OLUYOR

Bin yılı aşkın bir süredir İslam'ın barış, merhamet ve inayet mesajı ile dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham verdiğini hatırlatan Guterres, “Her büyük inanç ve gelenek, hoşgörü, saygı ve karşılıklı anlayışın gerekliliğine işaret ediyor. Temelde evrensel değerleri yaşatıyoruz. Bunlar Birleşmiş Milletler Anlaşmasında hayata geçirilen ve adalet, insan hakları ve barış arayışımızın özünde yatan değerler” dedi. Guterres mesajına, “Bugün ve her gün, bu değerleri gerçekleştirmek için çaba gösterelim ve ortak insanlığımızı yeniden teyit ederek bizi bölmeye çalışan güçlere karşı koyalım” diye son verdi.