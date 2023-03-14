Rusya ABD'ye ait İHA'yı Karadeniz sularına düşürdü!

Karadeniz’de Rusya ve ABD arasında gerilim yaşanıyor. ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi İnsansız Hava Aracı’nın Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya’ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı ifade edilerek Amerika'ya ait İHA’ya çarptığı belirtildi. Çarpma sonrası Amerika'ya ait olan İHA’nın pervanesinde hasar meydana geldi. İnsansız hava aracı ise çarpışma sonrası Karadeniz’e düştüğü açıklandı.

OLAY SONRASI İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD’nin Avrupa'daki ve Afrika’daki Hava Kuvvetleri Komutanı James Hecker yaptığı açıklamada, "MQ-9 uçağımız, bir Rus uçağı tarafından önlendiği sırada uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütüyordu. Rus Su-27 uçaklarından biri MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetleri MQ-9'u uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan birkaç kez önce, Su-27'ler pervasız ve profesyonel olmayan bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt boşalttı ve önünde uçtu” dedi.

Hecker, “Aslında, Rusların bu pervasız ve profesyonelce olmayan hareketi neredeyse her iki uçağın da düşmesine neden oluyordu” ifadelerini kullandı. ABD, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlamasından bu yana bölgeyi izlemek için Karadeniz üzerinde Reaper insansız hava araçları kullanıyor.