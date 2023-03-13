Bara bombalı ve silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Meksika'nın Celaya şehrindeki bir bara bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 9 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi ise yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bara bombalı ve silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Olay Guanajuato eyaletinde yer alan Celaya şehrindeki El Estadio adlı barda yaşandı. Bir grup saldırgan, bara girerek insanlara rastgele ateş etti, yanlarında getirdikleri ev yapımı patlayıcıları kullandı.

Olayın bildirilmesi sonrası bara sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri saldırıda, 9 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin de yaralandığını belirledi.
Görgü tanıkları, bardaki birçok kişinin yüksek sesli müzik nedeniyle silah seslerinin duymadığını ve saldırıyı geç fark ettiklerini söyledi.

SİPER ALARAK KENDİLERİNİ KORUDULAR

Saldırı esnasında siper alarak kendilerini korumaya çalışan birkaç kişinin atılan ev yapımı patlayıcılar nedeniyle yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPIP KURTULANLAR VAR

Bazı yaralıların ise yerde ölü taklidi yaparak kurtulduğu bildirildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olayın ardından bölgeye eyalet polisi ve Ulusal Muhafızlar sevk edilirken, saldırganların güvenlik güçleri gelmeden olay yerinden kaçtıkları aktarıldı. Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

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