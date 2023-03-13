Bara bombalı ve silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var Meksika'nın Celaya şehrindeki bir bara bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 9 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi ise yaralandı.

Melahat Ersoy Editör