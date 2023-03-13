Annesini gözü önünde öldürdü! Babasına engel olamadığı için feryat etti!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda bir baba 15 yaşındaki kızlarının gözü önünde annesini tabancayla vurarak öldürdü. Babası tarafından zorla evden çıkartılan çocuk, "Babam beni ittirdi. Annemin ağzına, sonra kafasına, her yerine sıktı. Çok kan geldi" diyerek vahşeti anlattı.

Pamukkale ilçesinin İncilipınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki servis şoförü baba Hıdır Tutal, 15 yaşındaki kızı B.T.'yi evdeyken 2 çocuğunun annesi olan 47 yaşındaki eşi Arzu Tutal ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası silahı çıkaran babayı kızı durdurmaya çalıştı fakat o da başarılı olamadı. Kızını ittirip ilk eşinin koluna ateş eden acımasız baba, ağlayan çocuğuna rağmen durmayarak karısını başından ve göğsünden vurdu. Dehşet anlarına tanık olup sinir krizi geçiren çocuğunu dışarı çıkaran baba, sonrasında kapıyı kilitledi.

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POLİSLER GELİNCE KAFASINA SIKTI



15 yaşındaki B.T.'nin dışarı çıkıp bağırması ve silah seslerinin duyulmasıyla birlikte komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polislerin geldiğini fark eden acımasız baba, aynı silahı kafasına doğrultarak ateşleyip kanlar içinde yere yığıldı. Kapının açılmaması üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla birlikte içeri giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, nabzı olan babayı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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OLAYA TANIK OLAN KÜÇÜK KIZ İSE GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI



Olay sonrası sinir krizi geçiren çiftin çocuğu B.T., dışarıda söylediği sözleri gözyaşları içinde anlattı. B.T.'nin feryatları yürekleri dağlarken, "Babam beni geri itti. Ardından annemin koluna ateş etti ve birden afalladım. Babam yine ittirdi beni; annemin ağzına, sonra kafasına, her yerine sıktı. Ağabey çok kan geldi, ne olur anneme bir şey olmasın" diyerek gözyaşlarıyla anlattı. Hayati tehlikesi bulunan katil baba, kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.