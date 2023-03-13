Silah saldırıya uğradılar! Çay içmeye devam ettiler!

İlginç olay İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Cadde üzerinde oturup çay içen üç kişi silahla saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan şahıslar ise hiçbir şey olmamış gibi çaylarını yudumlamaya devam etti. O anlar ise güvenli kameralarına bakın nasıl yansıdı.

YAYINLAMA
Google News
Silah saldırıya uğradılar! Çay içmeye devam ettiler!

Sarıyer'ın Pınarbaşı Mahallesinde bir cadde üzerinde çay içen üç arkadaş sohbet ettikleri sırada silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradı. Olay sonrasında ise üç arkadaş
İlginç olay dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

ÇAYLARINI YUDUMLAMAYA DEVAM ETTİLER

Çay içen 3 kişiye yoldan geçen motosikletliler tarafından ateş açıldı. Şahıslardan biri mermiden eğilerek son anda yara almadan kurtuldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletliler olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan kişiler ise çaylarını yudumlamaya devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Silah saldırıya uğradılar! Çay içmeye devam ettiler!

İlgili Haberler
Annesini gözü önünde öldürdü! Babasına engel olamadığı için feryat etti!
Annesini gözü önünde öldürdü! Babasına engel olamadığı için feryat etti!
Depremden sonra karavana talep arttı: Fiyatlar dudak uçuklattı
Depremden sonra karavana talep arttı: Fiyatlar dudak uçuklattı
Adıyaman'da kaza: Hafif ticari araç tarlaya devrildi
Adıyaman'da kaza: Hafif ticari araç tarlaya devrildi
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa'da Halk otobüsü alev alev yandı! Yolcular panik halinde sağa sola kaçtı!
Bursa'da Halk otobüsü alev alev yandı! Yolcular panik halinde sağa sola kaçtı!
Annesini gözü önünde öldürdü! Babasına engel olamadığı için feryat etti!
Annesini gözü önünde öldürdü! Babasına engel olamadığı için feryat etti!
Lüks rezidansın önünde sevgilisine saldırdı! Kadın cinayetini ise kameralar an be an kaydetti!
Lüks rezidansın önünde sevgilisine saldırdı! Kadın cinayetini ise kameralar an be an kaydetti!
Aç kalan ayıları "Gel oğlum" diyerek yanlarına çağırdılar! Ayılar ise bakın ne yaptı!
Aç kalan ayıları "Gel oğlum" diyerek yanlarına çağırdılar! Ayılar ise bakın ne yaptı!
Son Haberler
Silah saldırıya uğradılar! Çay içmeye devam ettiler!
Silah saldırıya uğradılar! Çay içmeye devam ettiler!
Yepyeni kredi paketi geldi! Sıfır faiz, 12 ay ödeme yok: İşte milyonlarca kişiye verilecek rakam!
Yepyeni kredi paketi geldi! Sıfır faiz, 12 ay ödeme yok: İşte milyonlarca kişiye verilecek rakam!
Hüseyin Yayman enkazda kalan ailesini kurtarmak için ekipleri seferber etti iddialarına yanıt verdi!
Hüseyin Yayman enkazda kalan ailesini kurtarmak için ekipleri seferber etti iddialarına yanıt verdi!
Sağlık çalışanlarına son dakika! Bakan 12.700 atama için o tarihi işaret etti!
Sağlık çalışanlarına son dakika! Bakan 12.700 atama için o tarihi işaret etti!
Zeytinburnu’nda akıllara durgunluk veren olay: Kayalıklarda görülen ceset denizde kayboldu
Zeytinburnu’nda akıllara durgunluk veren olay: Kayalıklarda görülen ceset denizde kayboldu
Balıkesir'de akıl almaz cinayet! Hamile eşini 97 kez bıçakladı!
Balıkesir'de akıl almaz cinayet! Hamile eşini 97 kez bıçakladı!
Çok Okunanlar
İstanbul'da korku dolu anlar! İhbara giden polislere saldırı: 5 polis yaralandı
İstanbul'da korku dolu anlar! İhbara giden polislere saldırı: 5 polis yaralandı
2023 AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusu için istenen belgeler nelerdir?
2023 AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusu için istenen belgeler nelerdir?
Bağırsaklarından uyuşturucu çıktı! 2 yabancı uyruklu otobüste gözaltına alındı
Bağırsaklarından uyuşturucu çıktı! 2 yabancı uyruklu otobüste gözaltına alındı
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
Başıboş köpekler yine can aldı! 11 keçi telef oldu!
Başıboş köpekler yine can aldı! 11 keçi telef oldu!
Beden eğitimi dersinde hayatını kaybetti! 7 yaşındaki Lara herkesi yasa boğdu!
Beden eğitimi dersinde hayatını kaybetti! 7 yaşındaki Lara herkesi yasa boğdu!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!