Silah saldırıya uğradılar! Çay içmeye devam ettiler!

Sarıyer'ın Pınarbaşı Mahallesinde bir cadde üzerinde çay içen üç arkadaş sohbet ettikleri sırada silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradı. Olay sonrasında ise üç arkadaş

İlginç olay dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

ÇAYLARINI YUDUMLAMAYA DEVAM ETTİLER

Çay içen 3 kişiye yoldan geçen motosikletliler tarafından ateş açıldı. Şahıslardan biri mermiden eğilerek son anda yara almadan kurtuldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletliler olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan kişiler ise çaylarını yudumlamaya devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.