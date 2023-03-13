Depremden sonra karavana talep arttı: Fiyatlar dudak uçuklattı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından can kayıpları her geçen gün artarken, binlerce vatandaş da evlerinin sağlam olup olmadığını tespit etmek amacıyla uzmanlardan yardım alıyor.

KARAVAN TUTKUNLARI AKIN ETTİ

Yıkıcı depremlerle diğer illere göçler yaşanırken, sarsıntılar insanların konut algısını da değiştirdi. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Citroen Arkas Gaziemir’de "Shantigo Karavan Tanıtım Günleri" düzenlendi. İzmir ve Ege Bölgesi'nden gelen yüzlerce karavan tutkunu, Gaziemir’deki showrooma akın etti.

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FARKLI İLLERDEN TALEP VAR

Depremlerin ardından karavana ilginin arttığını, mobilize bir yaşam alanı olması nedeniyle karavanın insanlar tarafından daha çok tercih edildiğini söyleyen Shantigo Karavan firması ortaklarından eğitimci Berkan Ülker ve Turizmci Tarık Irmak, birçok ilden taleplerin geldiğini söyledi.

Berkan Ülker, "Meydana gelen depremler hepimizi çok üzdü. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun. Birçok ilden karavanlara talepler gelmeye başladı. Alayım evimin önünde dursun diye düşünen kişiler bize ulaşarak görüşme sağlıyor. İçerisinde bulunduğumuz şu dönemde karavan da bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandı. Karavanlarımızın fiyatları şu anda 2 milyon civarında seyrediyor. 300-500 bin TL civarında olan çekme karavanlara da çok talep var. Bu durumda Türkiye’de karavancılığa ilginin giderek artacağı kanaatindeyiz. Karavan üreten firma sayılarında da ciddi artışlar var. Eskiden 50 olan karavan üreten firma sayısı şu anda 500-600 gibi rakamlara ulaştı. Satışlar bizim gibi Avrupa teknolojisi ile üretilen karavanlarda depremden sonra yüzde 60-70 bandında arttı" dedi.