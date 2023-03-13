Bursa'da Halk otobüsü alev alev yandı! Yolcular panik halinde sağa sola kaçtı!

Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 16 BR plakalı halk otobüsü arıza yaptıktan kısa bir süre sonra alev aldı. Araçtan koku geldiğini fark eden otobüs şoförü yolcuları otobüsten tahliye ederken, iddiaya göre motor kısmından çıkan dumanlar, rüzgarın da etkisiyle tüm otobüsü sardı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Aracın yanması üzerine otobüsün sürücüsü aracı sağa çektikten sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye intikal eder etmez alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonrası otobüsün arka kısmı kullanılamaz hale gelirken olay yerine gelen polis ekipleri ise yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.