Adıyaman'da kaza: Hafif ticari araç tarlaya devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Adıyaman'da kaza: Hafif ticari araç tarlaya devrildi

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mehmet Y. idaresindeki 27 ACT 426 plakalı hafif ticari araç Belören beldesi yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Mehmet Y. ile birlikte yolcu olarak bulunan Halime S. ve Ali Seyyit S. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da korku dolu anlar! İhbara giden polislere saldırı: 5 polis yaralandı
İstanbul'da korku dolu anlar! İhbara giden polislere saldırı: 5 polis yaralandı
3 ilde nefes kesen operasyon: 11 kişi gözaltına alındı
3 ilde nefes kesen operasyon: 11 kişi gözaltına alındı
AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı: Yaralılar var
AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı: Yaralılar var
Asker eğlencesi kana bulandı: Gençler arasında bıçaklı kavga
Asker eğlencesi kana bulandı: Gençler arasında bıçaklı kavga
Son Haberler
Beyoğlu'nda KADES ihbarına giden polisleri darp ettiler!
Beyoğlu'nda KADES ihbarına giden polisleri darp ettiler!
A101 gıda değil otomobil indirimi yaptı! 120.000 TL etiketle bakın hangi aracı satacak!
A101 gıda değil otomobil indirimi yaptı! 120.000 TL etiketle bakın hangi aracı satacak!
Mart ayında kar sürprizi! Afyonkarahisar beyaza büründü
Mart ayında kar sürprizi! Afyonkarahisar beyaza büründü
Acımasız baba! Çocuğunun feryadına aldırmadan gözleri önünde eşine kurşun yağdırdı!
Acımasız baba! Çocuğunun feryadına aldırmadan gözleri önünde eşine kurşun yağdırdı!
AFAD duyurdu! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
Çok Okunanlar
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi
AFAD duyurdu! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı: Yaralılar var
AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı: Yaralılar var
Asker eğlencesi kana bulandı: Gençler arasında bıçaklı kavga
Asker eğlencesi kana bulandı: Gençler arasında bıçaklı kavga
Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılım şartları belli oldu! Beş madde ortaya çıktı
Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılım şartları belli oldu! Beş madde ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da konuştu: Sözlerimin hayata geçtiğini göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da konuştu: Sözlerimin hayata geçtiğini göreceğiz
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!