Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'a gidiyor! 11 yıl sonra Mısır'a gerçekleşecek ilk ziyaret!

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile 18 Mart günü bir araya gelecek. 11 yıl sonra Mısır'a giden Türk diplomatlar iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları ele alacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şukri görüşmesinde, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı olacak. Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü. Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

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TÜRKİYE- MISIR İLİŞKİLERİ NEDEN BOZULMUŞTU?

2010 yılında Tunus'ta başlayan Arap Baharı sonrası Ortadoğu karışmış, bu karışıklıklar Mısır'a da sıçramıştı. 29 yıl boyunca Mısır'da iktidarın başında yer alan ve 2011 yılında Hüsnü Mübarek iktidardan indirildi. Mısıra sıçrayan karışıklıklar sonrası Özgürlük ve Adalet Partisi'ni iktidara taşımış, Muhammed Mursi'yi de Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olmuştu. Müslüman kardeşler çizgisinde bulunan Mursi iktidar olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan 2012 yılında Mısır'a önemli bir ziyarette bulunmuştu. 3 Temmuz 2013 yılında ise iktidarı darbe ile deviren dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi'ye Türkiye kınamış ve ilişkiler kopmuştu. Yaşanan siyasi gerginlik sonrası ise Mısır, Türk Büyükelçisini ülkesinde istemeyerek ilişkilerin tamamen kopmasına neden olmuştu.