Mansur Yavaş'tan çok tartışılacak açıklama: "İki görev birlikte yürütülebilir..."

Meral Akşener'in isteği doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na aday gösterilen Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki görevin de aynı anda yürütülebileceği söylenmişti. O sözlere ilişkin ilk açıklamayı Mansur Yavaş yaptı. Yavaş "iki görev birlikte yürütülebilir" ifadelerine yer verdi.

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Mansur Yavaş'tan çok tartışılacak açıklama: "İki görev birlikte yürütülebilir..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Belediye Başkanlığını aynı anda yürütmeyeceklerini söylemişti. Kuşoğlu'nun daha önce bu açıklamalarının ardından Mansur Yavaş'da tam aksi yönde açıklama yapmadı, partide kriz çıkaracağı söyleniyor.

Mansur Yavaş'tan çok tartışılacak açıklama: İki görev birlikte yürütülebilir

"İKİ GÖREVİN AYNI ANDA ANDA YÜRÜTÜLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Mansur Yaşan'ın Habertürk kanalınd Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olarak katılmış ve iki görevi birlikte yürüteceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Mansur Yavaş konuya ilişkin, "Adaylığa ısrarlı olmamamızın sebeplerinden bir tanesi daha önce bu yaşandı. Bizi 5 yıllığına seçtiler. Son güne kadar görevimizi sürdürmek boynumuzun borcu. Aksi takdirde Ankara halkı bizi affetmez. Hemen atama yapılmayabilir. İki görevin aynı anda sürdürebileceğini de düşünüyorum." ifade etti.

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