Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı: “Tarihi bir kahramanlık destanıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108.yıl dönümü kapsamında mesaj paylaştı. Erdoğan, “Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanıdır” dedi.

Melahat Ersoy
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı: “Tarihi bir kahramanlık destanıdır”

Tarihin en önemli zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108.yıl dönümü dolayısıyla liderler mesaj paylaştı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “108 yıl önce emperyalistlere karşı Anadolu’daki Türk varlığını korumak ve bin yıllık Türk topraklarını müdafaa etmek için verdikleri mücadeleyle milletimizi Çanakkale Zaferine ulaştıran bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, tazimle yâd ediyoruz.

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanıdır.
Anadolu’nun dört bir yanından gelerek yedi düvele karşı Çanakkale’de verilen topyekûn mücadelede ecdadımız, milletimizin zor günde nasıl bir ve beraber olduğunu göstermiş, şehit kanlarıyla sulanan toprağımıza düşmanın ayak basmasına izin vermemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı: Tarihi bir kahramanlık destanıdır

'ÇANAKKALE RUHUNU CANLI VE DİRİ TUTMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Bugün biz de ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferinde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz. Büyük bir kahramanlıkla, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkacak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı: Tarihi bir kahramanlık destanıdır

‘MÜCADELEDEN BİR AN OLSUN GERİ DURMAYACAĞIZ’

Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız.
Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

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