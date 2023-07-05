AK Partili Murat Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu'na yüklendi, CHP'deki koltuk savaşını değerlendirdi! "İBB Başkanı acil görevine dönmelidir!"

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir yenilgiyle karşılaştı. Bu sonuçların ardından, CHP içinde bekleyen parti üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiği konusunda çağrılar yapmaya başladı. Kılıçdaroğlu, ise "Partide değişime ihtiyaç var" mesajını vererek, öncelikle Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) isimleri değiştirerek tepkileri yatıştırmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, danışmanlarını görevden aldı, ancak CHP içerisindeki rakiplerinin hırsını kontrol altına alamadı. Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bazı parti üyeleri ise fırsatı değerlendirerek, seslerini daha yüksek bir şekilde dile getirdi ve CHP'nin genel başkanlık koltuğu için değişim taleplerinde bulunmaya başladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve bazı diğer isimlerin adı, genel başkanlık yarışı için geçmeye başladı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu bırakmayacağını belirten açıklamalarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun geçmişte "oğlum" diye hitap ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP'nin genel başkanlığında "değişim" için somut adımlar atmaya başladı.

Değişim manifestosu adı altında bir açıklama yapması beklenen İmamoğlu'nun "iktidaricindegisim.org" sitesi de yayına girdi. Sitede CHP içinde değişim gerektiği vurgulanarak, "Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP'de başlayacak kararlı bir değişim iradesi; politik tutumları sorgulamayı ve parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi ortaya çıkaracaktır. Muhalefetteki değişim ve dönüşüm süreci, toplumun tüm kesimlerinin ortak geleceğine destek olacaktır. Bu mecra, 'Nasıl bir Türkiye, nasıl bir CHP, nasıl bir siyaset, nasıl bir muhalefet?' sorularına yanıtlar aramak ve mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine katılmaya davet etmek üzere tasarlanmıştır. Zira demokrasiyi geliştirmek, özgürlükleri korumak ve refahı artırmak sadece siyasi partilerin değil, aynı zamanda seçmenlerin de görevidir. Bu nedenle değişim sürecinde her coğrafya ve katmandan vatandaşımızın sesine kulak vermeyi, onların talep ve isteklerini siyasal zemine taşımayı olmadan olmaz bir görev kabul ediyoruz" sözleri kullanıldı.

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DERTLERİ NE İSTANBUL NE PARTİ YOLDAŞLARI!

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun değişim talebiyle ilgili adımlarına ilk yorum olarak dün "İstanbul'u okumayı değil O'nun üzerinden meydan okumayı tercih edenler; önce iktidara şimdi de kendi parti iktidarına meydan okuyorlar. Dertleri ne İstanbul ne de partisine gönül vermiş samimi yoldaşları. Kişisel ikbal ve ihtirasın uzun ömürlü olduğu görülmemiştir" ifadelerini kullandı.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü, CHP'li İmamoğlu'na tepkisini bugün de şöyle sürdürdü:

"İstanbul için 'değişim' beklentisi artık güçlü bir toplumsal talebe dönüşmüştür. Kendisine verilen yetkiyi İstanbul'a hizmet için kullanmayarak parti içi siyasi çekişmelerle enerji ve dikkat kaybeden İBB yönetimi acilen asli görevine dönmelidir."

HAYIRDIR!

Ayrıca İmamoğlu, sosyal medyadan internet sitesinin linkini paylaştı. İmamoğlu paylaşımında "Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" dedi.

Türkyılmaz İmamoğlu'nun bu sosyal medya paylaşımına da göndermede bulunarak "Hayırdır, siz hayırdır!" ifadeleriyle İstanbul'da sınıfta kalan CHP'li İBB Başkanı'na tepki gösterdi.

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