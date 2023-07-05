İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması

İstanbul genelinde polis ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulama, 20.00 - 23.00 saatleri arasında polis ekipleri tarafından yapıldı.

Toplu taşıma araçları, şahsi araçlar ve kişiler durdurularak kimlik ve evrak kontrolü yapıldı. Esenler ve Kağıthane'de yapılan uygulamalarda kaçak veya eksik belgesi olan şahıslar, İstanbul Göçmen İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmek üzere gözaltına alınarak emniyet merkezine götürüldü.

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