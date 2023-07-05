İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması

İstanbul genelinde polis ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

YAYINLAMA
Google News

İstanbul genelinde polis ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulama, 20.00 - 23.00 saatleri arasında polis ekipleri tarafından yapıldı.

İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması

Toplu taşıma araçları, şahsi araçlar ve kişiler durdurularak kimlik ve evrak kontrolü yapıldı. Esenler ve Kağıthane'de yapılan uygulamalarda kaçak veya eksik belgesi olan şahıslar, İstanbul Göçmen İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmek üzere gözaltına alınarak emniyet merkezine götürüldü.

Memurlara ikisi bir arada zam yolda! Bayram sonrası müjde verildi: 18 maddede yeni zam tablosu!Memurlara ikisi bir arada zam yolda! Bayram sonrası müjde verildi: 18 maddede yeni zam tablosu!

Araç sahipleri elini çabuk tutsun! O saate kadar depoyu fulleyin: Büyük zam geliyorAraç sahipleri elini çabuk tutsun! O saate kadar depoyu fulleyin: Büyük zam geliyor

BİM'de teknoloji bayramı başlıyor! Ucuz cep telefonundan akıllı televiyona: O tarihte yetişen alacakBİM'de teknoloji bayramı başlıyor! Ucuz cep telefonundan akıllı televiyona: O tarihte yetişen alacak

Nakite ihtiyacı olan hemen kontrol etsin! O kişilere özel 50 bin TL ödeme yapılacak!Nakite ihtiyacı olan hemen kontrol etsin! O kişilere özel 50 bin TL ödeme yapılacak!

Uzun yaşamak isteyenler her gün bundan yesin! 1 kaşığı ömrü uzatıyorUzun yaşamak isteyenler her gün bundan yesin! 1 kaşığı ömrü uzatıyor

Selen Görgüzel’in çocuk özlemi: "Aşkı bulup çocuk yapabilirim"Selen Görgüzel’in çocuk özlemi: "Aşkı bulup çocuk yapabilirim"

UAEA’dan Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik okyanusuna akışına onay verdiUAEA’dan Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik okyanusuna akışına onay verdi

Fatih Erbakan’dan dünyaya İsrail tepkisi: "Katliamlara göz yumuyorsunuz"Fatih Erbakan’dan dünyaya İsrail tepkisi: "Katliamlara göz yumuyorsunuz"

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Kimyasal tepkime yoğun duman oluşturdu, göz gözü görmedi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Kimyasal tepkime yoğun duman oluşturdu, göz gözü görmedi
Eğlence MekanI sahibiyle müşteriler arasında kavga çıktı
Eğlence MekanI sahibiyle müşteriler arasında kavga çıktı
Şifa bölgesi Kütahya Ilıca’da ’Meşe fırını lezzetleri’ hizmeti
Şifa bölgesi Kütahya Ilıca’da ’Meşe fırını lezzetleri’ hizmeti
Sivas’ta demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpek böyle kurtarıldı
Sivas’ta demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpek böyle kurtarıldı
Son Haberler
İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması
İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması
Memurlara ikisi bir arada zam yolda! Bayram sonrası müjde verildi: 18 maddede yeni zam tablosu!
Memurlara ikisi bir arada zam yolda! Bayram sonrası müjde verildi: 18 maddede yeni zam tablosu!
Araç sahipleri elini çabuk tutsun! O saate kadar depoyu fulleyin: Büyük zam geliyor
Araç sahipleri elini çabuk tutsun! O saate kadar depoyu fulleyin: Büyük zam geliyor
BİM'de teknoloji bayramı başlıyor! Ucuz cep telefonundan akıllı televiyona: O tarihte yetişen alacak
BİM'de teknoloji bayramı başlıyor! Ucuz cep telefonundan akıllı televiyona: O tarihte yetişen alacak
Hırsızlar bu sefer baltayı taşa vurdu: Kaçarken klimanın demirine asılı kaldılar
Hırsızlar bu sefer baltayı taşa vurdu: Kaçarken klimanın demirine asılı kaldılar
Çekmeköy'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı
Çekmeköy'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı
Çok Okunanlar
İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması
İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması
Sivas’ta demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpek böyle kurtarıldı
Sivas’ta demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpek böyle kurtarıldı
Şifa bölgesi Kütahya Ilıca’da ’Meşe fırını lezzetleri’ hizmeti
Şifa bölgesi Kütahya Ilıca’da ’Meşe fırını lezzetleri’ hizmeti
Eğlence MekanI sahibiyle müşteriler arasında kavga çıktı
Eğlence MekanI sahibiyle müşteriler arasında kavga çıktı
Muş’ta Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosiller bulundu
Muş’ta Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosiller bulundu
Kur’an kursu bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Kur’an kursu bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!