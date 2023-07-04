UAEA’dan Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik okyanusuna akışına onay verdi

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik Okyanusu'na tahliyesine yönelik plana onay verdi.

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik Okyanusu'na tahliyesine yönelik plana onay verdi.

Japonya'da 2011'de 9 büyüklüğünde meydana gelen depremde ve ardından meydana gelen tsunamide hasar alan Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik Okyanusu'na tahliyesine yönelik plan Çin, Japonya ve Güney Kore tepki gösterirken, BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Japonya'nın atık su tahliye planına onay verdi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, Fukuşima Nükleer Santrali'nde depolanan arıtılmış suyu tahliye etme planlarına ilişkin bağımsız değerlendirmesini tamamlamasının ardından raporu Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japonya Başbakanı Fumio Kişida'ya sundu.

UAEA'nın üst düzey uzmanlarından oluşan ve 11 ülkeden uluslararası kabul görmüş nükleer güvenlik uzmanları tarafından tavsiye edilen bir UAEA Görev Gücü tarafından yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın sonunda hazırlanan raporda, tahliye planının uluslararası standartlara uygun olduğu belirtilerek, tahliyenin çevre üzerinde "önemsiz" bir etkiye sahip olacağı aktarıldı.

SUDAKİ RADYOAKTİF MADDELER FİLTRELENECEK

Santral, günde 100 metreküp atık su üretiyor ve atık suyu depolamak için kullanılan alan her geçen gün tükeniyor. Plan kapsamında Trityum ve Karbon 14 olarak adlandırılan hidrojen ve karbonun radyoaktif formları dışında çoğu radyoaktif element sudan filtrelenerek Pasifik Okyanusu'na tahliye edilecek.

ÇERNOBİL'İN ARDINDAN EN KÖTÜ NÜKLEER FELAKET

Fukuşima Nükleer Santral kazası, Sovyetler Birliği döneminde günümüz Ukrayna topraklarında yer alan Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen facianın ardından en kötü nükleer felaket olarak kabul ediliyor.

KAYNAK: İHA

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