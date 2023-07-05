Sivas’ta demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpek böyle kurtarıldı

Sivas'ta bir fabrikanın demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

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Sivas’ta demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpek böyle kurtarıldı

Sivas'ta bir fabrikanın demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın demir kapısının parmaklıklarının arasından geçmek isteyen köpek sıkıştı. Bir türlü sıkıştığı yerden kendini kurtaramayan köpeği görenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler demir kapının parmaklıklarını hidrolik ayırıcı yardımıyla genişleterek sıkışan köpeği kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtarılan köpek hemen olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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