Arda Güler tercihini yaptı! Real Madrid'le anlaştı iddiası!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, kariyeri için önemli bir aşamada... Adı hem Real Madrid, hem de Barcelona ile anılan 18 yaşındaki oyuncu için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Dünyanın önde gelen haber sitelerinden "The Athletic" ile İspanyol spor gazeteleri AS, Marca ve Mundo Deportivo, Arda'nın Real Madrid ile anlaşmaya vardığı duyurdu. İspanyol basını, Arda'yı manşetlerine de taşıdı.

ARDA REAL MADRİD'İ SEÇTİ!

Haberde; İspanyol ekibinin, milli oyuncu için Fenerbahçe'ye serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon Avrodan daha yüksek bir bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Ayrıca sarı lacivertlilerin sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı ifade edildi.

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REAL MADRİD ARDA'YI BARCA'NIN ELİNDEN ALDI!

The Athletic, Arda'nın teknik olarak Mesut Özil'e olan benzerliğinden bahsederken; İspanyol gazeteleri oyuncunun Barcelona yerine tercihini Real Madrid'ten yana kullandığını yazdı.

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