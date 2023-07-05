15 yaşında zorla evlendirilen çocuğa Bakanlık sahip çıktı! Sosyal medyada gündem olmuştu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşında bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair sosyal medyada paylaşılan bir mesaj sonrasında hızla Niğde İl Müdürlüğü'nün harekete geçtiğini duyurdu. İlgili çocuk için bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlık bünyesindeki bir kuruluşa yerleştirildiği bildirildi.

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15 yaşında zorla evlendirilen çocuğa Bakanlık sahip çıktı! Sosyal medyada gündem olmuştu!

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde yaşayan 15 yaşında bir kız çocuğu, sosyal medyada küçük yaşta zorla evlendirildiğine dair paylaşımda bulundu.

NİĞDE VALİLİĞİ İNCELEME BAŞLATTI!

İhbarlar üzerine önce Niğde Valiliği harekete geçti.

Valilik tarafından “Güvenlik güçlerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir.” açıklaması yapıldı.

Zorla evlendirilen çocuğa Bakanlık sahip çıktı! 15 yaşında evlendirilmiş!

NİĞDE BAROSUNDAN AÇIKLAMA!

Niğde Barosu yaptığı yazılı açıklamada ise, "İlimizde bir kasabada 15 yaşındaki kız çocuğunun zoraki evlendirilmesi şeklindeki bir haberin sosyal medyaya düşmesi üzerine Niğde Barosu olarak jandarmaya ihbarda bulunulmuştur ve ihbarımızın üzerine kolluk kuvvetlerince gerekli Araştırma başlatılmış ve çocuğa ulaşılmıştır. Ayrıca Niğde Barosu ve Niğde Barosu Çocuk Hakları Komisyonu da konunun ve hukuki sürecin takipçisi olacaktır" denildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ!

Çok geçmeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, o kız çocuğunun koruma altına alındığını duyurdu.

Açıklamada, "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir." denildi.

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