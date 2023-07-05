Temmuz ayında Artvin’de kapalı yayla yollarını açma çalışması devam ediyor

Artvin'in yüksek kesimlerinde karla kaplı yayla yollarını açmak için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, 2 metreyi bulan kar kalınlığında çalışmalarını sürdürüyor.

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Temmuz ayında Artvin’de kapalı yayla yollarını açma çalışması devam ediyor

Artvin'in yüksek kesimlerinde karla kaplı yayla yollarını açmak için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, 2 metreyi bulan kar kalınlığında çalışmalarını sürdürüyor.

TEMMUZ AYINDA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Artvin'de yaylaya göç başladı, yüksek kesimlerde bulunan yaylalarda halen daha kar olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi eşliğinde yolları ulaşıma açtı. Arhavi, Murgul ve Yusufeli ilçelerinin yaylalarını birbirine bağlayan yollarda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Temmuz ayında Artvin’de kapalı yayla yollarını açma çalışması devam ediyor

YAYLALARA ULAŞIM SAĞLAMAK İÇİN KAR TÜNELİ YAPILDI

Kış aylarında yoğun kar yağışı alan yollarda, kar erimeyince ekipler kar tüneli yaparak yolu ulaşıma açtı. Dikme, Seveil, Soğuksu, Agara Yaylaları ve Yusufeli, Murgul ilçe bağlantı yol ağında toplamda 30 kilometrelik yol ulaşıma açıldı. Ekipler ayrıca Sırt Yayla ve Novadit Yaylası yolu ile dönüş güzergahı üzerinde yapılan heyelan açma çalışmaları ile yayla yollarında 45 kilometrelik alanda çalışmalar tamamlandı.

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KAYNAK: İHA

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