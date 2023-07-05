Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İsrail'i kınadı! "İsrail'in zulüm ve işgal politikalarına karşı!"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin şehrine İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıyı kınadı.

YAYINLAMA
Google News
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İsrail'i kınadı! "İsrail'in zulüm ve işgal politikalarına karşı!"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrinde Filistinlilere yönelik yapılan zulmü şiddetle kınıyorum. İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü işgal ve zulüm politikalarına karşı İslam dünyasını ve uluslararası toplumu etkili bir tutum sergilemeye davet ediyor, olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

İstanbul Emniyet'ten DAEŞ'e bir darbe daha! 7 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı!İstanbul Emniyet'ten DAEŞ'e bir darbe daha! 7 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı!

3 Temmuz 2023 tarihin ölçülen en sıcak günü oldu! Sıcaklıklar can almaya devam ediyor!3 Temmuz 2023 tarihin ölçülen en sıcak günü oldu! Sıcaklıklar can almaya devam ediyor!

İzmir'in göbeğinde vatandaşı bezdiren çöp dağları! 'Belediye bu atıklar için yıllardır çözüm yolu üretmiyor'İzmir'in göbeğinde vatandaşı bezdiren çöp dağları! 'Belediye bu atıklar için yıllardır çözüm yolu üretmiyor'

2 yılda biter denilmişti, 3 ayda bitti! İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor!2 yılda biter denilmişti, 3 ayda bitti! İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor!

Umre tarihleri belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!Umre tarihleri belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Enflasyon oranı açıklandı! Tiryakilere kötü haber geldi, sigara ve alkole zam geliyor!
Enflasyon oranı açıklandı! Tiryakilere kötü haber geldi, sigara ve alkole zam geliyor!
Altın alırken ‘ayar’ oyununa dikkat! Altında büyük oyun!
Altın alırken ‘ayar’ oyununa dikkat! Altında büyük oyun!
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
İstanbul Emniyet'ten DAEŞ'e bir darbe daha! 7 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı!
İstanbul Emniyet'ten DAEŞ'e bir darbe daha! 7 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı!
Son Haberler
Asperger Sendromu nedir, ilaç tedavisi var mı? Asperger Sendromu belirtileri nelerdir?
Asperger Sendromu nedir, ilaç tedavisi var mı? Asperger Sendromu belirtileri nelerdir?
Barış Akarsu kimdir, neden öldü? Barış Akarsu kaç yaşında öldü, sevgilisi kimdi?
Barış Akarsu kimdir, neden öldü? Barış Akarsu kaç yaşında öldü, sevgilisi kimdi?
Konya’da üzücü kaza! iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Konya’da üzücü kaza! iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Edis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacak
Edis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacak
3 Temmuz 2023 tarihin ölçülen en sıcak günü oldu! Sıcaklıklar can almaya devam ediyor!
3 Temmuz 2023 tarihin ölçülen en sıcak günü oldu! Sıcaklıklar can almaya devam ediyor!
İzmir'in göbeğinde vatandaşı bezdiren çöp dağları! 'Belediye bu atıklar için yıllardır çözüm yolu üretmiyor'
İzmir'in göbeğinde vatandaşı bezdiren çöp dağları! 'Belediye bu atıklar için yıllardır çözüm yolu üretmiyor'
Çok Okunanlar
5 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
5 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
Hindistan'da dehşet verici görüntüler! Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü
Hindistan'da dehşet verici görüntüler! Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü
2 yılda biter denilmişti, 3 ayda bitti! İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor!
2 yılda biter denilmişti, 3 ayda bitti! İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor!
Gördes’te görülen zehirli uğur böceği örümceği endişe yarattı
Gördes’te görülen zehirli uğur böceği örümceği endişe yarattı
2 yılda biter denilmişti, 3 ayda bitti! İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor!
2 yılda biter denilmişti, 3 ayda bitti! İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor!
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!