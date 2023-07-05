Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İsrail'i kınadı! "İsrail'in zulüm ve işgal politikalarına karşı!"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrinde Filistinlilere yönelik yapılan zulmü şiddetle kınıyorum. İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü işgal ve zulüm politikalarına karşı İslam dünyasını ve uluslararası toplumu etkili bir tutum sergilemeye davet ediyor, olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Cenin şehrinde Filistinlilere yönelik yapılan zulmü şiddetle kınıyorum.



İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü işgal ve zulüm politikalarına karşı İslam dünyasını ve uluslararası toplumu etkili bir tutum sergilemeye davet ediyor,… — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 4, 2023

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