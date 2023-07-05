İstanbul Emniyet'ten DAEŞ'e bir darbe daha! 7 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı!

DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul'da yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet'ten DAEŞ'e bir darbe daha! 7 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yardımcı olan kişilerle irtibatlı şüphelilerin adreslerini belirledi.

Kentte 7 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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