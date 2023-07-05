Gördes’te görülen zehirli uğur böceği örümceği endişe yarattı

Halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen ve nadir rastlanılan "Esus Cinnaberinus" bu kez Manisa'nın Gördes ilçesinde görüldü.

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Gördes’te görülen zehirli uğur böceği örümceği endişe yarattı

Halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen ve nadir rastlanılan "Esus Cinnaberinus" bu kez Manisa'nın Gördes ilçesinde görüldü.

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Adnan Menderes Mahallesi Pazar Yeri üzerinde görülen böcek, emekli öğretmen Halil Altıntaş tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. İHA muhabirine açıklama yapan Altıntaş, "Pazar alışverişinden eve dönerken pazar yeri üstünde elimde poşetler varken seri hızda giden örümcek gözüme takıldı. Fotoğrafını çekip pazar poşetimde bulunan dondurma kabına örümceği incelemek üzere aldım. İnternet üzerinden araştırınca kırsal bölgelerde nadir görülen uğur böceği örümceği, Latincesi "Esus Cinnaberinus" olduğunu görünce çok tedirgin oldum. Örümceği hemen doğal ortama saldım" dedi.

Gördes’te görülen zehirli uğur böceği örümceği endişe yarattı

Gördes'te ilk defa zehirli uğur böceği örümceği görüldüğünü belirten Altıntaş, bu örümceğin Gördes ilçesine nasıl geldiğini çok merak ettiğini söyledi.

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KAYNAK: İHA

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