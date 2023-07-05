3 Temmuz 2023 tarihin ölçülen en sıcak günü oldu! Sıcaklıklar can almaya devam ediyor!

3 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,01'i gördü, bu sıcaklık dünya tarihinin ölçülen en yüksek sıcaklığı oldu.

YAYINLAMA
Google News
3 Temmuz 2023 tarihin ölçülen en sıcak günü oldu! Sıcaklıklar can almaya devam ediyor!

ABD hava durumu servisinin verilerine göre, dün kaydedilen sıcaklık rekoru, Ağustos 2016'da ölçülen 16,9 derecelik değeri geçti.

İnsan etkinlikleri kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde aşırı sıcak hava dalgalarının etkisi görüldüğü bu dönemde, 3 Temmuz 2023 tüm zamanların en sıcak günü olarak kaydedildi.

Son birkaç haftadır, ABD sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken, Çin 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla karşı karşıya. Hindistan'da ise aşırı sıcaklar 150'den fazla can kaybına neden oldu.

3 Temmuz 2023 tarihin ölçülen en sıcak günü oldu! Sıcaklıklar can almaya devam ediyor!

Zehek ve Hirmend kentlerinde sıcaklığın 50 dereceye ulaştığı, İran resmi ajansı IRNA tarafından bildirildi.

EL NİNO BAŞLADI!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bugün El Nino koşullarının başladığını duyurdu.

WMO'nun açıklamasında, El Nino'nun küresel sıcaklık artışını hızlandıracağı ve dünyanın çeşitli bölgelerinde hava koşullarını etkileyeceği belirtiliyor. Ayrıca, can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

Gördes’te görülen zehirli uğur böceği örümceği endişe yarattıGördes’te görülen zehirli uğur böceği örümceği endişe yarattı

2 yılda biter denilmişti, 3 ayda bitti! İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor!2 yılda biter denilmişti, 3 ayda bitti! İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor!

Sabiha Gökçen'de hareketli dakikalar! Uçağı kaçıran baba-oğul olay çıkardı!Sabiha Gökçen'de hareketli dakikalar! Uçağı kaçıran baba-oğul olay çıkardı!

Umre tarihleri belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!Umre tarihleri belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!

Enflasyon verileri açıklandı! TÜİK açıkladı!Enflasyon verileri açıklandı! TÜİK açıkladı!

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Şehit diplomatın intikamı alındı!MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Şehit diplomatın intikamı alındı!

Ekrem İmamoğlu değişim çalışmalarına başladı! Sosyal medya hesabından duyurdu!Ekrem İmamoğlu değişim çalışmalarına başladı! Sosyal medya hesabından duyurdu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Enflasyon oranı açıklandı! Tiryakilere kötü haber geldi, sigara ve alkole zam geliyor!
Enflasyon oranı açıklandı! Tiryakilere kötü haber geldi, sigara ve alkole zam geliyor!
Altın alırken ‘ayar’ oyununa dikkat! Altında büyük oyun!
Altın alırken ‘ayar’ oyununa dikkat! Altında büyük oyun!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İsrail'i kınadı! "İsrail'in zulüm ve işgal politikalarına karşı!"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İsrail'i kınadı! "İsrail'in zulüm ve işgal politikalarına karşı!"
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
Son Haberler
Asperger Sendromu nedir, ilaç tedavisi var mı? Asperger Sendromu belirtileri nelerdir?
Asperger Sendromu nedir, ilaç tedavisi var mı? Asperger Sendromu belirtileri nelerdir?
Barış Akarsu kimdir, neden öldü? Barış Akarsu kaç yaşında öldü, sevgilisi kimdi?
Barış Akarsu kimdir, neden öldü? Barış Akarsu kaç yaşında öldü, sevgilisi kimdi?
Konya’da üzücü kaza! iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Konya’da üzücü kaza! iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Edis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacak
Edis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacak
İstanbul Emniyet'ten DAEŞ'e bir darbe daha! 7 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı!
İstanbul Emniyet'ten DAEŞ'e bir darbe daha! 7 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı!
İzmir'in göbeğinde vatandaşı bezdiren çöp dağları! 'Belediye bu atıklar için yıllardır çözüm yolu üretmiyor'
İzmir'in göbeğinde vatandaşı bezdiren çöp dağları! 'Belediye bu atıklar için yıllardır çözüm yolu üretmiyor'
Çok Okunanlar
5 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
5 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
Hindistan'da dehşet verici görüntüler! Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü
Hindistan'da dehşet verici görüntüler! Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü
2 yılda biter denilmişti, 3 ayda bitti! İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor!
2 yılda biter denilmişti, 3 ayda bitti! İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor!
Gördes’te görülen zehirli uğur böceği örümceği endişe yarattı
Gördes’te görülen zehirli uğur böceği örümceği endişe yarattı
2 yılda biter denilmişti, 3 ayda bitti! İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor!
2 yılda biter denilmişti, 3 ayda bitti! İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor!
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!