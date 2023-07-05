3 Temmuz 2023 tarihin ölçülen en sıcak günü oldu! Sıcaklıklar can almaya devam ediyor!

ABD hava durumu servisinin verilerine göre, dün kaydedilen sıcaklık rekoru, Ağustos 2016'da ölçülen 16,9 derecelik değeri geçti.

İnsan etkinlikleri kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde aşırı sıcak hava dalgalarının etkisi görüldüğü bu dönemde, 3 Temmuz 2023 tüm zamanların en sıcak günü olarak kaydedildi.

Son birkaç haftadır, ABD sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken, Çin 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla karşı karşıya. Hindistan'da ise aşırı sıcaklar 150'den fazla can kaybına neden oldu.

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Zehek ve Hirmend kentlerinde sıcaklığın 50 dereceye ulaştığı, İran resmi ajansı IRNA tarafından bildirildi.

EL NİNO BAŞLADI!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bugün El Nino koşullarının başladığını duyurdu.

WMO'nun açıklamasında, El Nino'nun küresel sıcaklık artışını hızlandıracağı ve dünyanın çeşitli bölgelerinde hava koşullarını etkileyeceği belirtiliyor. Ayrıca, can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

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