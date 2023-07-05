Pınar Altuğ ekranlara dönüş sinyali verdi! Tekneyi sattım Avrupa daha ucuz!

Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde uzun bir süre yer aldıktan sonra son zamanlarda teklifleri reddetmeyi tercih etti. Ancak geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Oyuncu, yaz aylarını eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte tekne üzerinde geçirdi. Ancak şimdi tekne satışlarını gerçekleştirdiklerini ve bu sene karada vakit geçireceklerini belirtti.

TEKNEMİZİ SATTIK!

Yaz tatili planından bahseden "Bu sene teknede değiliz. Bayramda yurt dışındaydık. Hafta sonu da gideceğiz. Ama ben her zaman teknede yaşamaktan mutluyum. Beş kedi ve iki köpekle aynı uçakta olmuyor. Hareket kabiliyetimizi kısıtlanıyor. Bu sene karadayız, bakalım nasıl olacak. Teknemizi sattık, biraz uzadığı için yenisini alamadık." diye konuştu.

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AVRUPA DAHA UCUZ!

Bodrum'daki fahiş fiyatların sorulması üzerine Altuğ, ''Zaten biz plajcı değiliz. Arkadaşlarımızın sitesine gidiyoruz. Fiyatları daha görmedim. Şu anda Türkiye'de fiyatları değerlendirmek imkansız. Bizim de algımız bozuldu. Ne pahalı ne ucuz, hesaplayamıyoruz. Burada yapabileceğimiz masrafla Avrupa'da güzel tatil yapabiliyorsunuz'' diye cevap verdi.

Ekranları özlediğini de belirten oyuncu, ''Televizyonu özledim. Geri dönmek istiyorum. Seçiciyim'' diye konuştu. Eşi Yağmur Atacan'ın yıllardır ekranda olmamasıyla ilgili Altuğ, ''Aslında olabilir. Geçenlerde, 'Biraz özledim' dedi. Bakalım. Yağmur uzun senelerdir uzak'' ifadelerini kullandı.

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