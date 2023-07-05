Milli okçu Mete Gazoz’un acı günü, dedesini son yolculuğuna uğurlandı

Milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden dedesi Osman Gazoz, son yolculuğuna uğurlandı.

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Milli okçu Mete Gazoz’un acı günü, dedesini son yolculuğuna uğurlandı

Milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden dedesi Osman Gazoz, son yolculuğuna uğurlandı.

METE GAZOZ DEDESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden 73 yaşındaki dedesi Osman Gazoz, Orhan Gazi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Adapazarı Emirdağ Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Milli okçu Mete Gazoz’un acı günü, dedesini son yolculuğuna uğurlandı

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KAYNAK: İHA

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