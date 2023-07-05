Adana Yüreğir’desu oyun parklarında çocuklar hem serinliyor, hem eğleniyor

Adana Yüreğirli çocuklar, belediye tarafından hazır hale getirilen su oyun parklarında serinliyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in Adana'ya kazandırdığı 3 su oyun parkı, havaların ısınmasıyla birlikte kapılarını çocuklara açtı.

Köprülü, Atakent ve PT Evleri mahallelerinde bulunan su oyun parkları genel temizlik ve bakım günü olan Pazartesi hariç haftanın 6 günü ücretsiz olarak hizmet vereceği bildirildi. Saat 10.00 - 12.00 arası ve 15.30 - 18.00 arası olmak üzere günde iki seans halinde açılan su oyun parklarında çocuklar hem serinliyor, hem eğleniyor.

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SU OYUN PARKLARINDA ÇOCUKLAR HEM SERİNLİYOR, HEM EĞLENİYOR

Yüreğir'de su oyun parklarının sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "7'den 70'e her yaşa hitap eden bir belediyecilik anlayışı ile hizmet üretiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, Yüreğirli'nin yaşam standartlarını yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Adana sıcağında çocuklarımızın tehlikeli ve yasak olan sulama kanallarında değil su oyun parklarında, havuzlarımızda serinlemelerini istiyoruz. İmkânlarımız ölçüsünde bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

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