Türk Savunma Sanayi gücüne güç katıyor! DERMAN’ın ilk teslimatı yapıldı!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi çerçevesindeki ilk teslimatlar başarıyla gerçekleştirildi.

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Türk Savunma Sanayi gücüne güç katıyor! DERMAN’ın ilk teslimatı yapıldı!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi çerçevesindeki ilk teslimatlar başarıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Koluman AŞ tarafından yürütülen 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi kapsamında geliştirilen ilk araçların teslimatı başarı ile gerçekleştirildi.

Türk Savunma Sanayi gücüne güç katıyor! DERMAN’ın ilk teslimatı yapıldı!

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın sahadaki gücüne güç katacak"

Proje hakkında değerlendirmede bulunan SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, açıklamasında şunları kaydetti:

"Zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekât bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ve zarar görmüş araçların kurtarılması amaçlarıyla geliştirilen DERMAN'ın ilk teslimatını gerçekleştirdik. 8x8 tekerlekli, yüksek balistik korumalı ve dik ve eğimli şartlarda yüksek hareket kabiliyetine sahip aracın Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın sahadaki gücüne güç katacağına inanıyor, proje kapsamında emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Proje kapsamında tedarik edilecek olan; 70 adet araç, 70 adet konteyner taşıma platformu, 195 adet 1CC 20 feet konteyner ve 40 adet ZMA/ZPT taşıma platformu teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Türk Savunma Sanayi gücüne güç katıyor! DERMAN’ın ilk teslimatı yapıldı!

Nato Standartlarında Balistik Koruma

Teslimatı gerçekleştirilen Derman, 517 beygir güce sahip ve NATO standartlarında balistik koruma sunuyor. Araç, -32 derece ile +49 derece sıcaklıkta çalışabilirken; yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket edebilme kabiliyetine sahip. 110 kilometre hıza ulaşabilen Derman, 20 ton yüklü konteyner, zırhlı muharebe aracını (ZMA) ve zırhlı personel taşıyıcıyı (ZPT) taşıyabilecek. Proje kapsamında tedarik edilecek olan 70 adet araç, 70 adet konteyner taşıma platformu, 195 adet 1CC 20 feet konteyner ve 40 adet ZMA/ZPT taşıma platformu teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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