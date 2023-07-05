Ortaca’da yapılan festival halkı coşturdu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Tarım, Çevre ve Turizm Festivalinin ilk günkü programına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

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Ortaca’da yapılan festival halkı coşturdu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Tarım, Çevre ve Turizm Festivalinin ilk günkü programına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

FESTİVALİN İLK GÜNÜNDE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Festival OFAD ekibinin gösterisi ile başlarken, 26'ncı Tarım, Çevre ve Turizm festivalinin gece konserinde Gencer Savaş Orkestrası sahne aldı. Bir hafta sürecek festivalde, Derya Uluğ, Ekin Uzunlar, Sevcan Orhan, Uğur Işılak ve Kolpa konser verecek. Festival, 9 Temmuz'da sanatçı Kıraç'ın konseriyle sona erecek.

Ortaca’da yapılan festival halkı coşturdu

ÇOK SAYIDA SİYASİNİN KATILDIĞI FESTİVALDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Festival programına Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, geçmiş dönem MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, MHP Ortaca İlçe Başkanı Bekir Türköz, AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Burak Kaplan, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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KAYNAK: İHA

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