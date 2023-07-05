Ortaca’da yapılan festival halkı coşturdu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Tarım, Çevre ve Turizm Festivalinin ilk günkü programına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.
FESTİVALİN İLK GÜNÜNDE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Festival OFAD ekibinin gösterisi ile başlarken, 26'ncı Tarım, Çevre ve Turizm festivalinin gece konserinde Gencer Savaş Orkestrası sahne aldı. Bir hafta sürecek festivalde, Derya Uluğ, Ekin Uzunlar, Sevcan Orhan, Uğur Işılak ve Kolpa konser verecek. Festival, 9 Temmuz'da sanatçı Kıraç'ın konseriyle sona erecek.
ÇOK SAYIDA SİYASİNİN KATILDIĞI FESTİVALDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI
Festival programına Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, geçmiş dönem MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, MHP Ortaca İlçe Başkanı Bekir Türköz, AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Burak Kaplan, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla, 4 kişi tutuklandı!
Hakan Fidan Azerbaycan ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu! 'Türkiye barışın savunucusudur'
Memur maaş zammı belli oldu! Seyyanen zam miktarı açıklandı!
Türkiye istedi Yunanistan yaptı! Terör yuvası boşaltıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i tebrik etti! Kürsel barış ve ittifak vurgusu!
İstanbul’da birçok ilçeye düzensiz göçmen uygulaması: 354 yabancı yakalandı
Asperger Sendromu nedir, ilaç tedavisi var mı? Asperger Sendromu belirtileri nelerdir?
Barış Akarsu kimdir, neden öldü? Barış Akarsu kaç yaşında öldü, sevgilisi kimdi?
Konya’da üzücü kaza! iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Edis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacak
KAYNAK: İHA