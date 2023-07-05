Türkiye istedi Yunanistan yaptı! Terör yuvası boşaltıldı

Yunanistan, Türkiye’nin kapatılmasını istediği ve çoğunlukla terör örgütü PKK üyelerinin yaşadığı Lavrion Kampı’nı tahliye etti. Yunan Polisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin kapatılmasını istediği Yunanistan’ın başkenti Atina’nın güneydoğusunda bulunan Lavrion Kampı’na operasyon düzenlendiği duyuruldu. Operasyonda, kampta bulunan 26’sı erkek 8’i kadın ve 19’u çocuk 53 kişi Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığına bağlı yeni bir tesise gönderildi.

PKK KAMPI GİBİ

Yunanistan’ın en eski kamplarından biri olan ve 1947 yılında inşa edilen Lavrion Kampı, 2017’den beri kimseyi kabul etmiyor.

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Söz konusu kampta çoğunlukla terör örgütü PKK’ya katılanların aileleri kaldığı belirtiliyor. Kamp, 2017 yılından beri Yunan Kızılhacı tarafından yönetiliyor.

KAPATILACAĞI DUYURULMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda söz konusu kampın kötü durumda olması nedeniyle kapatılacağı duyurulmuş, burada kalan kişilerin başka kamplara tahliye edileceği açıklanmıştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Lavrion Mülteci Kampı, Türkiye'nin terör örgütleri PKK, DHKP-C gibi örgütlerin faaliyetlerinin yuvalandığı bir yer olarak gördüğü bir noktaydı. Ancak Yunan makamlarının kararıyla kamp boşaltıldı. Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, kampın kötü durumda olan yapıları nedeniyle boşaltıldığı belirtildi. 53 kişi ise Göç ve İltica Bakanlığına ait başka yerleşkelere taşındı.

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Lavrion Mülteci Kampı, yıllardır terör örgütü PKK/YPG'nin sembolize edildiği bez parçalarının ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu bir nokta olarak biliniyordu. Bazı terör örgütü yandaşları da Yunanistan'a sığınarak bu kampda barınmaktaydı. Türkiye ise uzun süredir Lavrion'daki terör faaliyetlerine karşı önlem alınması için Yunanistan'a baskı yapıyordu.

Bu gelişme, Türkiye ve Yunanistan arasındaki terörle mücadele konusunda yapılan işbirliği çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesi uluslararası düzeyde devam etmekte ve terör faaliyetlerinin önlenmesi için işbirliği çağrıları yapılmaktadır.

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