Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i tebrik etti! Kürsel barış ve ittifak vurgusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi 1 yıl uzatılan Stoltenberg'i tebrik etti.
Stoltenberg'e başarılarının devamını dileyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum."
NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum @jensstoltenberg’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2023
İstanbul’da birçok ilçeye düzensiz göçmen uygulaması: 354 yabancı yakalandı
Asperger Sendromu nedir, ilaç tedavisi var mı? Asperger Sendromu belirtileri nelerdir?
Barış Akarsu kimdir, neden öldü? Barış Akarsu kaç yaşında öldü, sevgilisi kimdi?
Konya’da üzücü kaza! iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı