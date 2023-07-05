Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i tebrik etti! Kürsel barış ve ittifak vurgusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi 1 yıl uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i tebrik etti! Kürsel barış ve ittifak vurgusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi 1 yıl uzatılan Stoltenberg'i tebrik etti.

Stoltenberg'e başarılarının devamını dileyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

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