Konya’da üzücü kaza! iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

SEYİR HALİNDEKİ İKİ ARAÇ KAVŞAKTA BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir-Bozkır karayolunun 7. kilometresinde bulunan Gökhüyük Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Yalçın (70) idaresindeki 42 ZD 891 plakalı otomobil, Ali Osman Y. idaresindeki 42 GFA 03 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, kaza kırım ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan araç sürücüleri olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Recep Yalçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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