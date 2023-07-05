Enflasyon oranı açıklandı! Tiryakilere kötü haber geldi, sigara ve alkole zam geliyor!

Sigara bağımlılarının kalbini derinden sızlatacak bir gelişme daha yaşandı...

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini duyurdu.

Bu verilere göre enflasyon yıllık olarak %38,21, aylık olarak ise %3,9 olarak tespit edildi.

ALKOL VE TÜTÜNE ZAM!

Enflasyonun ardından dikkatler gelecek zam oranlarına yoğunlaştırıldı.

Tütün ve alkollü ürünlere gelecek zam oranları, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplandı.

YÜZDE 14,82 ZAM!

Hesaplara göre, ürünlerin ÖTV'si otomatik olarak ilk altı aylık ÜFE oranında, yüzde 14,82 olarak güncellenecek.

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Bir diğer yandan haziran ayının ilk haftasında PM grubu sigaralarına yapılan 5 TL'lik zam satış fiyatlarına da yansırken grubun en ucuz sigarası 37 TL, en pahalısı ise 43 TL olmuştu.

PM grubunun ardından 5 TL'lik bir zam da BAT grubu sigaralara gelmişti.

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