18 yaşındaki gencin tüfekle oyunu, kuzeninin ölümüyle sonuçlandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 18 yaşındaki gencin tüfekle oynadıkları sırada kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetmesi sebebiyle kuzeni, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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18 yaşındaki gencin tüfekle oyunu, kuzeninin ölümüyle sonuçlandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 18 yaşındaki gencin tüfekle oynadıkları sırada kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetmesi sebebiyle kuzeni, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TÜFEKLE OYNARKEN KUZENİNİN VURDU

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Arıca köyünde evin balkonunda oturan Mehmet Ali Topcu (18) ile kuzeni Yunus E.T. (17), oynadıkları tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Mehmet Ali Topcu'ya isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet Ali Topcu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

18 yaşındaki gencin tüfekle oyunu, kuzeninin ölümüyle sonuçlandı

Yaşanan olayın ardından Mehmet Ali Topcu'nun kuzeni Yunus E.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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KAYNAK: İHA

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