Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!

Memur maaş zammı belli oldu. En düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklif meclise sunuldu. Memur maaş artışında 6 aylık enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılacak.

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Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Güler, açıklamasında şunları kaydetti;

Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz.

Burada en düşük memur maaşı Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 lira iken, 2023 ocak tarihinde 11 bin 848 liraya, artış oranı ile beraber 2023 temmuzunda 22 bin 17 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekli ile beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır.

2023 yılı kümülatif oranına bakıldığında ise toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı aralık 2022 tarihinde 10 bin 932 lira iken ocak 2023 tarihinde 14 bin 417 liraya, şimdi ise 2023 temmuzunda 25 bin 15 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı ise ortalama memur maaşında toplamda yüzde 74'e karşılık gelmektedir.

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