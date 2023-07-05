İstanbul'da büyük yasak! Valilik açıkladı!

İstanbul Valiliği, yeni bir karar alınıncaya kadar kafelerde nargile servisinin yasaklandığını duyurdu.

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İstanbul'da büyük yasak! Valilik açıkladı!

İstanbul Valiliği, Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında geçici olarak durdurulan nargile kafe ve salonlarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Salgının yayılma riskini azaltmak ve toplum sağlığını korumak amacıyla, nargile servisine ara verilmesine devam edileceği duyuruldu. Valilik, yeni bir karar alınıncaya kadar nargile kafe ve salonlarının faaliyetlerinin durdurulmasını sağlayacak önlemlerin devam edeceğini açıkladı.

Nargilecilere Kötü Haber

Valilik, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar nargile servisinin kafelerde yasaklandığını duyurdu.

Ayrıca kafelerin yanı sıra konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisinin yapılmamasına da karar verildi.

"Yeni Bir Karar Alınıncaya Kadar Devam Edecek"

İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Nargile Salonu ve Nargile Kafelerin faaliyetleri 16.03.2020 tarihli 5361 sayılı Bakanlık emri gereğince geçici süreliğine durdurulmuştu. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi'nin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile de nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir." denildi.

İstanbul Valisi Açıklama Yaptı

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul’da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadelerini kullandı.

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