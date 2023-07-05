Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla, 4 kişi tutuklandı!

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
DURDURULAN ARAÇTA POLİS ARAMA YAPTI
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezine uyuşturucu veya uyarıcı madde getirebilecek şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde M.Ö., I.A., Ü.A. ve A.D. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç il merkezinde durduruldu. Şahısların üzerlerinde ve bulundukları araç içerisinde yapılan aramalarda, 4 parça halinde toplam 123.03 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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KAYNAK: İHA