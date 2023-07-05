Dünyayı ayağa kaldıran olay! Zaporijya Nükleer Santrali vurulacak iddiası!

Sosyal medya kanallarında yapılan paylaşımlara göre, Zaporijya Nükleer Santrali'nden ayrılanlar arasında Rus devlet nükleer şirketi Rosatom'un "Rusların faaliyetlerinden sorumlu" üç çalışanının bulunduğu belirtiliyor. Ukrayna istihbarat servisi, Rosatom ile sözleşme imzalayan Ukraynalı personelin de ayrılmasını tavsiye ettiğini ve bu konuda 5 Temmuz'a kadar süre verildiğini açıkladı.

Paylaşımlarda ayrıca, santralin yerleşkesinde ve yakındaki Enerhodar kentinde askeri devriye sayısının azaldığı ve tesiste kalan personele herhangi bir acil durumda Ukrayna'yı suçlamamaları gerektiği söylendiği ifade edildi. Kiev, Moskova'ya Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik bir "terörist saldırı planladığı" suçlaması yöneltiyor. Ancak Moskova, bu suçlamaları reddediyor.

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Patlamanın olası etkisi paylaşıldı

Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki patlamadan sonra, radyasyonun etkilediği alanın yarıçapını gösteren bir harita yayınlandı.

Zaporijya Nükleer Santrali Nerede?

Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın güneydoğusunda, Zaporijya şehri yakınlarında konumlanmıştır. Şehir, ülkenin en büyük ikinci nehir sistemi olan Dinyeper Nehri üzerinde yer almaktadır. Nükleer santral ise Dinyeper Nehri'nin kıyısında bulunmaktadır.

Zaporijya Nükleer Santrali, Sovyetler Birliği döneminde inşa edilmiştir ve 1984 yılında faaliyete geçmiştir. Santral, toplamda altı adet reaktör ünitesinden oluşmaktadır. Her bir reaktör, elektrik üretimi için kullanılan nükleer enerjiyi sağlamaktadır.

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Santralin bulunduğu bölge, tarım ve endüstri açısından önemli bir konuma sahiptir. Aynı zamanda Dinyeper Nehri, su kaynakları ve su taşımacılığı için de büyük bir öneme sahiptir.

Zaporijya Nükleer Santrali, çevre ve güvenlik açısından büyük bir öneme sahiptir. Güvenlik önlemleri ve radyasyon kontrolü sürekli olarak takip edilmektedir. Santralin patlaması veya herhangi bir radyasyon sızıntısı durumunda, hızlı müdahale ve bilgilendirme önlemleri alınmaktadır.

Zaporijya Nükleer Santrali önemi ne?

Zaporijya Nükleer Santrali, Güneydoğu Ukrayna'da yer alan Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biridir. Sovyetler Birliği tarafından Dinyeper nehri üzerindeki Kakhovka Baraj Gölü'nın güney kıyısında, Enerhodar şehri yakınlarında inşa edilmiştir. Ukrayna'nın diğer üç nükleer santralini de işleten Energoatom tarafından işletilmektedir.

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