Küçük yaşta evlendirildiği iddiasıyla sosyal medyadan yardım istedi

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde, zorla evlendirildiğini söyleyerek sosyal medyadan yardım isteyen 15 yaşındaki kız devlet korumasına alınırken, yürütülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

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Küçük yaşta evlendirildiği iddiasıyla sosyal medyadan yardım istedi

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde, zorla evlendirildiğini söyleyerek sosyal medyadan yardım isteyen 15 yaşındaki kız devlet korumasına alınırken, yürütülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

KÜÇÜK YAŞTAKİ KIZ DEVLET KORUMASINA ALINIRKEN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Altunhisar'a bağlı Keçikalesi'nde, zorla evlendirildiğini söyleyerek sosyal medyadan yardım isteyen ve yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada gündem olan 15 yaşındaki A.Ö., yetkililerin devreye girmesi ile evlenmekten kurtulmuş, devlet korumasına alınmıştı. Jandarma ekipleri kız çocuğunun annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği teyze oğlu 21 yaşındaki A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı. A.Ö.'nün ailesiyle Ankara'da yaşadığı ve teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere memleketleri Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesine geldikleri belirlendi.

Küçük yaşta evlendirildiği iddiasıyla sosyal medyadan yardım istedi

Gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK: İHA

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