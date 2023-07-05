Sinop'ta yasa dışı kenevir yetiştiren bir şahıs gözaltına alındı

Sinop'ta yasa dışı kenevir bitkisi yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığınca Merkez ilçede yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.
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KAYNAK: İHA