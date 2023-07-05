MTV'de yeni düzenleme! Yıl sonuna kadar 2 katına çıkartıldı!

2023 yılı sonuna kadar tüm araçlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi iki katına çıktı. Bu kapsamda 2023 yılına mahsus ek MTV vergisi ödenecek.

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MTV'de yeni düzenleme! Yıl sonuna kadar 2 katına çıkartıldı!

Bir kereye mahsus ödenecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) düzenleme geldi.

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek.Motorlu Taşıtlar Vergisi, sıfır araçlar ve trafiğe kayıtlı tüm araçlar için iki katına çıkarıldı.Öte yandan yeni düzenlemeye göre Finans şirketlerine kurumlar vergisi 5 puan artacak.

Buna göre matrahı 70 bin 600 liraya kadar olan 1-3 yaş araçlarda ocak ayında belirlenen 2 bin 120 TL MTV iki katı olarak 4 bin 240 TL olarak ödenecek.

En Düşük Mtv 438 Tl Oldu

Böylece 2023 için belirlenen vergi oranına göre en düşük MTV 16 yaş ve üstü 0-1300 cc hacimli araçlar için 219 Lira olarak belirlenmişti. Ek vergi ile en düşük MTV 2023'te toplam 438 TL'ye çıkmış oldu.

En Yüksek Mtv

En yüksek MTV ise matrahı 840 bin 700 lirayı aşan 1-3 yaş araçlarda 101 bin 153 TL'den 202 bin 306'ya çıktı.

Cumhurbaşkanı Yetki Kullanarak Oranı Düşürmüştü

Bu yıl belirlenen yeniden değerleme oranını yüzde 122,9 olmuştu.

Yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya azaltma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürmüştü.

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