1 yaşındaki bebek 4. kattan merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı

Düzce'de 5 katlı binanın 4. katından merdiven boşluğuna düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı.
AĞIR YARALANAN BEBEK AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Olay, İstiklal Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Elif İlaf (1), 5 katlı binanın 4. katından merdiven boşluğuna düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif İlaf, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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KAYNAK: İHA