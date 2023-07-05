Gaziantep'te sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangında 35 milyon dolarlık zarar oluştu

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yangının çıktığı fabrikada incelemelerde bulunarak fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

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Gaziantep'te sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangında 35 milyon dolarlık zarar oluştu

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yangının çıktığı fabrikada incelemelerde bulunarak fabrika yetkililerinden bilgi aldı. İnceleme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Kemal Çeber, fabrikada 35 milyon dolar civarında zarar meydana geldiğini açıkladı.

Gaziantep'te sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangın, 40 araç ve 90 itfaiye personelinin çalışması sonucu dün akşam saatlerine doğru kontrol altına alındı. Fabrikadaki yangın sabah saatlerine doğru tamamen söndürülürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada ciddi maddi hasar meydana gelirken yangın nedeniyle dumandan etkilenen 10 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangında 35 milyon dolarlık zarar oluştu

"YAKLAŞIK 35 MİLYON DOLAR CİVARINDA BİR KAYIP OLDUĞUNDAN BAHSEDİLİYOR"

Fabrikadaki yangın ardından bugün olay yerine gelen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Üzücü bir fabrika yangını yaşadık. Allah tekrarından bütün sanayicilerimizi ve şehrimizi korusun. Yangın, firmamızın daha çok depo olarak kullandığı ve pamuk bulunan kısımda geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili bazı kanaatlerimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya devam ediyor. Firma sahiplerinin de bu konuda gözlemleri var. Bunu netleştireceğiz. En büyük tesellimiz ölü yada yaralımızın olmamasıdır. Dumandan etkilenen bir kaç işçimiz var ve onlara hemen müdahale edildi. Şu anda da durumları iyi. Yangın söndürüldü ama meydana gelen kayıp hepimizi üzecek boyutta. Firma yetkilileri yaklaşık 35 milyon dolar civarında bir kayıp olduğundan bahsediyorlar. Ölü ve yaralı olmaması en büyük teselli ama kayıp da önemli bir miktar" dedi.

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KAYNAK: İHA

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