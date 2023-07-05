Bursa'nın simgelerinden tarihi İnkaya Çınarı geleceğe taşınıyor

Osmanlı'nın ilk dönemlerine şahitlik etmiş Bursa'nın simgelerinden tarihi İnkaya Çınarı'nın tohumları Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı çalışmayla ilçe geneline yayılacak.

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Bursa'nın simgelerinden tarihi İnkaya Çınarı geleceğe taşınıyor

Osmanlı'nın ilk dönemlerine şahitlik etmiş Bursa'nın simgelerinden tarihi İnkaya Çınarı'nın tohumları Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı çalışmayla ilçe geneline yayılacak.

700 YILLIK ULU ÇINAR, TOHUMLARIYLA BURSA'YI YEŞERTECEK

Adını Osmanlı Devleti'nin ilk köylerinden olan İnkaya Köyü'nden alan 700 yıllık Ulu Çınar, tohumlarıyla Bursa'yı yeşertecek. Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Çukurca'daki fidanlık tesisinde tarihi çınarın tohumlarından elde edilen fideler, Osmangazi ilçesinin dört bir yanına dikilecek.

Bursa'nın simgelerinden tarihi İnkaya Çınarı geleceğe taşınıyor

Fidan yetiştirme tesisini inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın en önemli simgelerinden olan tarihi İnkaya Çınarı'nın tohumlarını tüm ilçeye yayacaklarını söyledi. Tesiste 50 çeşit fidan, 165 çalı bitkisi ve 675 bin mevsimlik çiçek bulunduğunu belirten Başkan Dündar, "Yaz mevsimi ile birlikte belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde hareket başladı. Osmangazi'de yer alan 800'ün üzerindeki park ve bahçede bakım ile peyzaj çalışmaları yoğunlaştı. Ekiplerimiz bu çalışmaları yaparken fidanlık tesisinde yetiştirilen kendi ürünlerimizi dikmeye özen gösteriyor. Özellikle İnkaya Çınarı tohumlarını, Bursa meşesi ve erguvan çiçeğini ilçemizin dört bir yanına yayıyor. Şehrimizin daha yeşil bir Bursa olması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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KAYNAK: İHA

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