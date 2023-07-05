Erzurum Âşık Sümmânî kültür merkezinde kuran kursları başladı, başarılı öğrencilere sertifika verildi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Âşık Sümmanî Kültür Merkezinde yaz dönemi Kuran kursları başlatıldı.

Yıl içerisinde yaklaşık 35 branşta kurslar açılırken bin civarında çocuğa, gençlere ve vatandaşlara meslek edindirme ve kültürel kurslar verilmişti. Bugüne kadar yüzlerce kurs uygulaması yapılarak başarılı kursiyerlere sertifika verildi.

BAŞARILI KURSİYERLERE SERTİFİKA VERİLDİ

Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte, Âşık Sümmânî Kültür Merkezi hizmet binasında Kuran-ı Kerim kursları da başladı.

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25 kişilik kız ve erkek gruplarından oluşan sınıflarda toplam 100 öğrenciye Kur'an-ı Kerim, namaz süreleri, dualar ve dini bilgiler gibi eğitimi veriliyor. Kız öğrencilere sabah saat 9.30 öğle 12:30, erkek öğrencilere öğle saat 12.30 öğleden sonra saat 14.30 saatleri arasında kurs veriliyor. Açılan Kuran kurslarının okulların açılış dönemine kadar devam edeceği belirtildi.

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