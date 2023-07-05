(OMÜ) Mühendislik Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 425 mezun verdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 425 mezun verdi.

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OMÜ Mühendislik Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Mezuniyet Töreni OMÜ Yaşam Merkezinde yapıldı. Mühendislik Fakültesi dönem birincisi Berkay Gültekin yaptığı konuşmada, "Mühendislik fakültesi mezunu olarak sizlere sunu söylemek istiyorum: Mezuniyet sadece bir başlangıç, hayatımızda daha çok çalışmamız, öğrenmemiz ve gelişmemiz gereken birçok fırsat var. Mühendislik mesleği hem çok zor hem de çok değerli bir meslek. Topluma katkı sağlamak, insanların hayatını kolaylaştırmak, yeni teknolojiler üretmek gibi önemli görevlerimiz var. Bu görevleri yerine getirmek için kendimize güvenmek, vizyonumuzu geniş tutmak, yeniliklere açık olmak zorundayız. Unutmayın ki bizler bu fakültenin gururu ve geleceğin mühendisleri olarak yetiştik" dedi.

"MÜHENDİS, TEORİK BİLGİYİ İNSANLIK YARARINA PRATİK BİLGİYE DÖNÜŞTÜREN KİŞİDİR"

OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, mezunlara hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler her biriniz bu fakülteden mezun olmayı ve hayalinizdeki mesleğinize girmeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. Daha öğrenciyken TÜBİTAK projeleri yöneten, TEKNOFEST şampiyonları çıkaran, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılan, patent ve yayın sahibi olan, profesyonellere parmak ısırtan bilimsel etkinlikleri düzenleyen gençler oldunuz veya onların bulunduğu bir atmosferde yetiştiniz. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu zaman içinde daha iyi anlayacaksınız. Asla kendinize inancınızı ve güveninizi yitirmeyiniz. Mühendislik eğitiminin zeka ve kişisel beceriden çok, düzgün ve sürekli çalışmayı gerektiren bir eğitim sistemi olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayınız. Unutmayınız; mühendis, teorik bilgiyi insanlık yararına pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Milletimizi ve yurdumuzu hak ettiği düzeye çıkaracak eserlerin yapılmasında, bilgi ve görgünün yanında sağlam bir kişiliğin, kuvvetli bir iradenin ve geniş özverinin de rolü büyük ve önemlidir" ifadelerini kullandı.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır ise mezun olan 425 öğrenin mezuniyetini kutlayarak, bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diledi.

Mezuniyet programı öğrencilere belge takdimi, yemin ve kep törenlerinin ardından sona erdi.

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KAYNAK: İHA

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