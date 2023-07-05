Ailesi feryat etti! Elektrik akımına kapılan genç kurtarılamadı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti.

ANNESİNİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyü Çağlayan mezrasında Ömer Taşatan (27) evlerin yakınlarında gezindiği esnada buradan geçen elektrik hattıyla temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Durumu fark eden Ömer Taşatan'ın yakınları sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ömer Taşatan'a müdahalelerde bulunuldu. Taşatan, sağlık ekiplerince yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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