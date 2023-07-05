Söke Belediyesi mahalleleri tek tek büyüteç altına alarak sorunları anında çözecek

Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Söke'nin temel sorunları hakkında harekete geçen Söke Belediyesi, şimdi de kent genelini mahalle mahalle büyüteç altına alacak.

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Söke Belediyesi mahalleleri tek tek büyüteç altına alarak sorunları anında çözecek

Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Söke'nin temel sorunları hakkında harekete geçen Söke Belediyesi, şimdi de kent genelini mahalle mahalle büyüteç altına alacak. Mahalle Muhtarları tek te ziyaret edilerek; sorunlar dinlenecek, yerinde tespit edilmesiyle birlikte anında çözüm üretilecek.

GENİŞ ÇERÇEVELİ TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Söke Belediyesi yeni uygulamaya Savuca Mahallesi'nden başladı. Söke Belediyesi Başkan Danışmanı Yağız Pullukçu, Temizlik İşleri Müdürü Lütfiye Aydoğan Öner ile Park ve Bahçeler Müdürü Onur Gümüşer, Savuca Mahallesi'nde Muhtar Tuncel Uyanık ile bir araya geldi. Muhtarla birlikte Savuca Mahallesi'nde sorunlar yerinde tespit edilirken, anında ekipler yönlendirildi. Savuca Mahallesi'nin ortasından geçen dere ile ilgili sorun gündeme gelirken, sorunun iletildiği Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri Savuca'ya gelerek inceleme yaptı. Derede yaşanan sıkıntılara müdahale edilecek. Diğer taraftan Söke Belediyesi saha ekipleri de mahalleye yönlendirilerek, geniş çerçeveli temizlik çalışması başlatıldı.

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Koordineli çalışmadan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Savuca Mahalle Muhtarı Tuncel Uyanık, "Mahallemizin ihtiyaçlarının tespiti ve kısa sürede çözüme kavuşturulması noktasında çalışmadan oldukça memnunum. Söke Belediyemiz ve Aydın Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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KAYNAK: İHA

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