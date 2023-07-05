İspanya’da ölü bulunan balinanın bağırsağından "yüzen altın" olarak bilinen 500 bin euroluk akamber çıktı

Kanarya Adaları'nda bulunan ölü ispermeçet balinasının bağırsağında "yüzen altın" olarak bilinen 500 bin euro değerinde akamber bulundu.

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İspanya’da ölü bulunan balinanın bağırsağından "yüzen altın" olarak bilinen 500 bin euroluk akamber çıktı

Kanarya Adaları'nda bulunan ölü ispermeçet balinasının bağırsağında "yüzen altın" olarak bilinen 500 bin euro değerinde akamber bulundu.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki bir kumsalda dev bir ispermeçet balinası ölü bulundu. Las Palmas Üniversitesi'ndeki Hayvan Sağlığı ve Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Antonio Fernandez Rodriguez, ekibiyle birlikte balinanın ölüm nedenine yönelik çalışma başlattı. Sindirim probleminden şüphelenilerek yapılan incelemede balinanın bağırsağında sert bir cisim olduğu fark edildi. Çıkarılan cismin genellikle "yüzen altın" olarak bilinen akamber olduğu tespit edildi.

"KUTSAL KASESİ" OLARAK NİTELENDİRİLEN AKAMBER, "BALİNA KUSMUĞU" OLARAK DA BİLİNİYOR

Balinanın bağırsağından çıkarılan akamberin yaklaşık 500 bin euro (14 milyon TL) değerinde olduğu belirtildi. Enstitü Başkanı Rodriguez, "Çıkardığım yaklaşık 50-60 santimetre çapında, 9,5 kilogram ağırlığında bir taştı. Sahile döndüğümde herkes izliyordu ama elimdekinin akamber olduğunu bilmiyorlardı" dedi. Akamberin satışa çıkarıldığı, gelirin 2021'de Kanarya Adalarına bağlı La Palma'da 800 milyon eurodan fazla hasara yol açan yanardağ patlamasından etkilenenler için kullanılacağı kaydedildi.

Sandal ağacı gibi odunsu kokusuyla parfümcülerin "kutsal kasesi" olarak nitelendirilen akamber, "balina kusmuğu" olarak da biliniyor. İspermeçet balinalarının bağırsaklarındaki bazı katı maddelerin dışarı (suya) atılmasıyla bulunan akamber, fazla büyümesi durumunda bağırsağı yırtarak ölüme de yol açabiliyor.

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KAYNAK: İHA

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