Hollanda’da etkili fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti

Hollanda'da etkili olan Poly Fırtınası'nda bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

HOLLANDA'DA FIRTINA ŞİDDETİYLE HAYATI ALTÜST ETTİ

Hollanda'yı Poly Fırtınası vurdu. Ülkenin başkenti Amsterdam ve Kuzey Hollanda bölgesini vuran fırtınada birçok ev ve araçta büyük hasar meydana geldi. Saatteki hızı 145 kilometreye ulaşan fırtınanın şiddeti nedeniyle bir ağacın üzerine düştüğü araçta bulunan 51 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Ülkede genellikle yaz aylarında görülen Poly Fırtınası nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu birçok kişi de yaralandı. Hollanda Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, başta Amsterdam olmak üzere Kuzey Hollanda bölgesinde kırmızı kodlu alarm verirken bölge sakinine evlerinden çıkmaması ve acil servisleri sadece kritik durumlarda aramaları uyarısı yaptı. Avrupa'nın en kalabalık havalimanlarından biri olan Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda da 400'den fazla uçuş askıya alındı.

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Hollanda'da şiddetli fırtınalar genellikle Ekim ve Nisan arasında meydana geliyor.

Ülkede en büyük fırtına 2015'de görülmüş, bu fırtına yüzyılın en büyük fırtınalarından biri olarak kaydedilmişti.

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